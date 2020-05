CEO Aston Villa: "Premier League staat nog nergens wat opstartplan betreft"

Het profvoetbal in Engeland ligt sinds half maart plat door de coronacrisis, ondertussen zijn er in het Verenigd Koninkrijk al meer dan 30.000 doden.

De 20 Premier League-clubs hebben al heel wat discussies gevoerd. Onder meer over een rentree in juni in "goedgekeurde neutrale stadions", maar de voetballiga kan niets ondernemen zolang de overheid de lockdownmaatregelen niet verandert.

The Times noteerde dan ook volgende uitspraak van Purslow: "We staan nog nergens over de te hanteren formule om het seizoen te beëindigen."

"Ik heb wel begrepen dat de overheid het voetbal nog terug wil. Ik blijf ervan overtuigd dat we het seizoen zullen afronden. Het is een kwestie van "wanneer en hoe?" en niet van "of?""

Villa staat voorlaatste in de stand met 28 matchen afgewerkt, eentje minder dan zijn concurrenten onderaan. Een degradatie is een nachtmerrie van 200 miljoen pond (229 miljoen euro) voor elke club, laat Purslow verstaan.

"Natuurlijk moet ik naar de belangen van mijn club kijken, maar alle 20 Premier League-clubs moeten naar een oplossing zoeken waarvan we weten dat ze verre van perfect zal zijn. Want het voetbal moet dit seizoen zijn beslag kennen."

"Men moet begrijpen dat er 20 blije Premier League-clubs nodig zijn. Dat staatsmanschap is nu nodig binnen de liga."