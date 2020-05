Bundesliga publiceert kalender: start op 16 mei met onder meer Dortmund-Schalke

De DFL wou eigenlijk op vrijdag 15 mei opnieuw in actie komen, maar omdat bondskanselier Angela Merkel gisteren zei dat het voetbal kon hervatten in de 2e helft van mei kon het niet 15 mei zijn, omdat dat nog behoort tot de 1e helft. Vandaar een dag later. Een van de wedstrijden op die zaterdag zal de derbykraker Dortmund-Schalke zijn. Woensdag zette de Duitse regering, na een videoconferentie tussen bondskanselier Angela Merkel en vertegenwoordigers van de deelstaten, het licht op groen om de competitie te hervatten, weliswaar achter gesloten deuren.

Nog 9 speeldagen in alle veiligheid en met voortdurend testen

De Bundesliga is de eerste topcompetitie die weer van start gaat. In Frankrijk en Nederland werd het seizoen beëindigd. Italië, Spanje en Engeland hebben nog geen besluit genomen. In ons land besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag dat er tot 31 juli niet gevoetbald mag worden.

Nog onduidelijkheid over Pokal

Over de heropstart van de DFB-Pokal is het nog wachten op een finale beslissing, klinkt het bij de Duitse voetbalbond DFB. De eerste en tweede Bundesliga staan onder hoede van de DFL, terwijl de DFB het bekertoernooi organiseert.

De Duitse bond betreurt dat er nog geen knoop is doorgehakt over de Pokal. Ook voor het derde niveau, onder beide Bundesliga's, en de eerste klasse bij de vrouwen, die de DFB ook superviseert, bleef een beslissing uit.



"Het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat de Pokal niet in de beslissing van de regering opgenomen is", vertelde DFB-vicevoorzitter Rainer Koch op de Beierse televisie.



Het bekertoernooi werd in maart stilgelegd voor aanvang van de halve finales. Bayern München, Eintracht Frankfurt en Bayer Leverkusen zijn nog aan zet, net als vierdeklasser Saarbrücken. Dat er nog een amateurclub in competitie is, zorgt voor bijkomende problemen.

"Saarbrücken valt, als vierdeklasser, niet onder het besluit van de regering", verduidelijkt Joachim Herrmann, minister van Binnelandse Zaken in Beieren. "Dat geldt alleen voor teams uit de twee Bundesliga's. Maar ik ben er zeker van dat er voor de Pokal een oplossing uit de bus komt."