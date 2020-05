BAS houdt Roeselare nog wat langer in spanning

Roeselare is een van de clubs die na een njet van de Licentiecommissie voorbij het BAS moeten passeren. De voorbije maanden was het zowel sportief als financieel kommer en kwel voor de West-Vlamingen, het BAS kon Roeselare alvast niet meteen uit zijn lijden verlossen. Morgen of uiterlijk zondag valt de beslissing.

Bij Roeselare zijn ze gerust op een goeie afloop. Alle spelers en het personeel zouden inmiddels al volledig betaald zijn, en ook de RSZ-schulden en achterstallige betalingen aan de bond zouden vereffend zijn.