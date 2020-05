Antwerp zwaait Sinan "King" Bolat uit, ook Kevin Mirallas vertrekt

Sinan Bolat zette zichzelf de voorbije jaren bij Antwerp weer helemaal op de kaart.

De doelman, die een verleden heeft bij Standard en Genk, was na twijfelachtige passages bij Club Brugge en in Portugal op een zijspoor beland.

In 2017 streek hij neer bij Antwerp, waar hij de voorbije seizoenen een sterkhouder was.

"Hij was 3 jaar onze onbetwiste nummer 1 in doel", schrijft Antwerp, dat met Bolat geen akkoord vond over een nieuw contract.