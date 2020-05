57-jarige Evander Holyfield maakt comeback (tegen Mike Tyson?) voor het goeie doel

Evander Holyfield veroverde tot 4 keer toe de wereldtitel bij de zwaargewichten. Legendarisch waren zijn gevechten tegen Mike Tyson, ook al omdat die laatste in een ervan een stuk uit het oor van Holyfield beet.

In 2010 maakte Holyfield op zijn 47e nog een kortstondige comeback, maar een 45e overwinning in 57 kampen zat er niet in. 10 jaar later wil de Amerikaan de handschoen letterlijk nog eens opnemen. "The Champ is back!", kondigt hij aan op zijn sociale media.

De opbrengst van het gevecht gaat naar Unite4OurFight, een organisatie die kinderen helpt die op welke manier dan ook getroffen zijn door het coronavirus. Een tegenstander werd nog niet aangekondigd, maar veel fans dromen al van een nieuwe kamp tegen zijn oude rivaal Tyson. De 53-jarige zinspeelde 2 weken ook al op een soortgelijke comeback.