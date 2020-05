Zwem- en basketbalfederatie teleurgesteld: "Graag méér duidelijkheid"

Ann Rydant (Vlaamse Zwemfederatie): "Zwemmen is veiligste binnensport"

"Wij zijn een beetje teleurgesteld", zegt Ann Rydant van de Vlaamse Zwemfederatie over de mededeling van de Veiligheidsraad. "Voor ons is het niet duidelijker geworden en er is ook geen perspectief geboden."

"Er zijn zoveel zwemmers die weer willen beginnen met hun sport. In het buitenland zie je dat zwemmen vaak een van de eerste activiteiten is die hernomen mogen worden. In Nederland was er de aanbeveling om weer te beginnen met golf, tennis én zwemmen. Watergevoel is ook iets wat je niet op een andere manier kunt simuleren."

In de buitenlucht is het in België op dit moment wel al toegestaan. "Maar het water is nu nog te koud, dus dat is niet evident. Terwijl zwemmen op zich de veiligste binnensport is. Het virus verplaatst zich wellicht enkel in de lucht en niet door het water. Dat water wordt dan ook nog eens ontsmet door chloor of broom."

"Sommige zwembadeigenaars stribbelen wat tegen, omdat het heel duur is om in eerste instantie enkel te openen voor de zwemclubs. De grootste kost is de opwarming van het water, maar voor competitiezwemmers hoeft het zo warm niet te zijn. De zwemclubs betalen ook voor hun banen, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als een hele dag zwemmers kunnen verwelkomen."

Rydant heeft met de Vlaamse Zwemfederatie ook al een aantal regels klaar om veilig binnen te kunnen zwemmen. "We raden aan geen kleedhokjes te gebruiken, zwemmers moeten in zwempak naar het zwembad komen. De startblokken en handvaten van de trapjes moeten ook ontsmet worden na gebruik, badslippers moeten verplicht worden en de opwarming of stretching mag niet meer naast het zwembad gebeuren."

De Vlaamse Zwemfederatie is voorstander van een gefaseerde heropening van de zwembaden. "Eerst voor de competitiesporters, met uitzondering van de waterpoloërs, vervolgens uitbreiden naar de zwemscholen en ten slotte het zwembad voor iedereen openstellen."