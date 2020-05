WTA-baas Steve Simon: "Een fusie met ATP zou volstrekt logisch zijn"

Het was Roger Federer die een tijdje geleden de knuppel in het hoenderhok gooide op Twitter: "Het is hét moment voor een fusie", schreef de Zwitser.

Sindsdien is er over het onderwerp heel wat inkt gevloeid, zo ook in de New York Times. Daarin vertelt WTA-baas Steve Simon dat hij niet weigerachtig staat tegenover een fusie met de mannentour ATP. "Ik ben nooit bang geweest voor een fusie", klinkt het.

"Ik zal de eerste zijn om dit te steunen. Er zijn nog geen formele gesprekken geweest en de weg is nog lang, maar een fusie met de ATP zou wel volstrekt logisch zijn."

"Momenten van crises en uitdagingen bieden ook vaak kansen. Dit is zo'n uniek moment", zegt Simon, die veel voordelen ziet. "Op dit momenten zijn we concurrenten van elkaar. "We strijden om fans, partners, sponsors, maar ook om uitzendingen. Met een fusie kan je dit allemaal laten samensmelten."