Wat beslist de Veiligheidsraad? Voetbal of geen voetbal meer dit seizoen?

Weer voetbal in augustus, maar zonder publiek?

De Belgische voetbalwereld wil vandaag duidelijkheid krijgen van de Veiligheidsraad over de profcompetities in ons land. Kan het seizoen in de Jupiler Pro League nog afgewerkt worden of niet?

Daar ziet het niet meteen naar uit volgens onze collega's van VRT.NWS. Wedstrijden zouden pas weer mogelijk zijn vanaf augustus, maar achter gesloten deuren en zonder publiek, klinkt het.

Het nieuwe seizoen kan de komende zomer dus beginnen zoals gepland, maar het huidige seizoen is dan wel definitief afgelopen. Dat was ook het voorstel van de raad van bestuur van de Pro League, de vereniging van profclubs.

De Veiligheidsraad adviseert meer dan waarschijnlijk een opstart van sportwedstrijden in stappen. In juni kunnen de voetbalclubs weer (in groep) trainen.

Voor de supporters is het nog een tijd wachten. Goed mogelijk dat ze pas in oktober het stadion weer in mogen, als het coronavirus niet opleeft tenminste. Massa-evenementen zijn sowieso ten vroegste in september weer toegelaten.