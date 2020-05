Veiligheidsraad: "Beroeps- of amateursport is geannuleerd tot en met 31 juli"

"Maar dat betekent niet dat vanaf 1 augustus alle sportcompetities weer heropstarten. Die beslissing zal later gebeuren", licht Vlaams minister-president Jan Jambon toe. "We moeten voor die beslissing de evolutie van de curve in de gaten houden."

Pro League "respecteert" de beslissing

Belgian Cycling: "We hebben nog enkele weken voor de BK's"

En wat met (de) koersen op Belgische wegen? Ook daar blijft het vraagstuk nog deels onopgelost, al toont Belgian Cycling begrip.

"Alles hangt af van de evolutie van het virus. Er wordt nu een nieuwe fase van het maatschappelijk leven herstart en dan wil men bekijken welke impact dat heeft op de cijfers. Daar heb ik alle begrip voor", zegt directeur Jos Smets.

In augustus staan onder meer het BK tijdrijden (op 20/8 in Koksijde) en het BK op de weg (op 23/8 in Anzegem) geprogrammeerd. Volgens Smets rest er nog tijd om een beslissing te nemen over die wedstrijden.

"Wat we zeker weten is dat er tot 31 juli niet wordt gekoerst. Wat de BK's betreft, hebben we nog wel een paar weken. Dat lukt wel."

"Volgende week staat overigens een overleg gepland met de organisatie en de bondsvoorzitter. Het is afwachten of er naar een alternatieve datum moet worden uitgekeken."