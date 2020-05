Serge Pauwels over geplaagd CCC: "Het ziet er goed uit voor dit jaar"

Pauwels: "Management is naar oplossing aan het zoeken"

De hoofdsponsor van het wielerteam CCC is een schoenenbedrijf, waarvan alle 1.200 filialen in Europa gesloten waren door de coronacrisis.

"Nu zijn er wel alweer enkele filialen open", vertelt Serge Pauwels. "Maar er is lange tijd geen cash geld binnengekomen. Dan is de factuur voor sportsponsoring de laatste die je als bedrijf wil betalen omdat je al zoveel lopende kosten hebt."

Maar bij de Poolse ploeg zitten ze niet stil. "Het management is naar een oplossing aan het zoeken. Het ziet er goed uit voor dit jaar."

"We hebben natuurlijk al een stuk moeten inleveren en we zullen dat nog moeten doen."

Maar het belangrijkste voor CCC is dat er dit jaar nog gekoerst wordt. "Want de grootste exposure voor een bedrijf is koers op tv. Je kan wel koersen op Zwift en de virtuele Ronde van Vlaanderen rijden, maar dat is nog altijd niet hetzelfde."

"Al is het dat we de Ronde van Frankrijk achterstevoren rijden, van Parijs naar Nice. We moeten die wedstrijd zeker rijden. Daar zal alles mee vallen of staan."