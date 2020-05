Rugby Vlaanderen: "We zullen een van de laatste sporten zijn die weer mogen opstarten"

Sport in wedstrijdverband is al uitgesloten tot 31 juli en bij de contactsporten laat men niet meteen een kaarsje branden dat de draad vanaf 1 augustus weer kan worden opgepikt. Rugby Vlaanderen is behoorlijk realistisch over hoe de kaarten liggen.

"Onze situatie is wat speciaal aangezien onze discipline een contactsport is", zegt Mathias Rondou, directeur Rugby Vlaanderen. "We hadden al ingecalculeerd dat we voor 31 juli geen wedstrijden zouden kunnen houden."

"Voor ons is het geen verrassing, want ik denk dat wij een van de laatste sporten zullen zijn die kunnen opstarten. Dat zorgt voor de nodige spanning en ongerustheid, want je weet niet wat er zal volgen of wanneer het eindpunt valt."

Ook trainen is allerminst vanzelfsprekend. "Neen, hoewel je daar tussenvormen zonder contact hebt. Dat kan in een eerste fase een tussenoplossing zijn."

"We zijn ook bezig met richtlijnen en die zijn er ook al gekomen van de hogere bonden, maar het contactgedeelte is een moeilijk element."

"Op een rugbytraining heb je vaak 20 tot 40 spelers. We verwachten niet dat het virus dit jaar al uitgeroeid zal zijn, dus op organisatorisch vlak zal dat toch wat voeten in de aarde hebben."