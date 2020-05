Remco Evenepoel rijdt Giro in het najaar: "Intriest dat hij Luik niet kan rijden"

Remco Evenepoel had in de eerste seizoenshelft een doel gemaakt van Luik-Bastenaken-Luik (zijn eerste monument ooit) en de Giro (zijn eerste grote ronde ooit).

Maar beide koersen zijn verhuisd naar de maand oktober en overlappen elkaar. Luik-Bastenaken-Luik valt namelijk samen met de 2e Giro-rit.

"Remco zal dit najaar de Giro rijden. We willen op dat gebied niet afwijken van zijn programma", vertelt Patrick Lefevere in Extra Time Koers.

"Het is wel intriest dat hij daardoor niet kan meedoen aan Luik-Bastenaken Luik. Maar Remco is nog maar 20. Stel je voor dat hij al 37 was. Dan was dat iets

anders geweest."