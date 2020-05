Patrick Lefevere: "Ik heb het niet meer nodig om dit soort gevechten te leveren"

Lefevere: "Als we 1 uppercut krijgen, zijn we dood"

Voor Patrick Lefevere en alle wielerbazen is dit geen gemakkelijke periode. Want hoe zullen de sponsors uit deze coronacrisis komen?

"Ik ben van nature een bokser en momenteel lig ik op de koord. We hebben niet veel te zeggen, want als we 1 uppercut krijgen zijn we dood", vertelt Lefevere in Extra Time Koers.

"Mijn bedienden staan op technische werkloosheid. Renners moeten ook inleveren. Maar eigenlijk gaat het erom wat de sponsors nog willen betalen."

"Als morgen sponsor X, Y of Z zegt: “Sorry, we hebben al 4 maanden geen exposure meer, wij betalen niet meer”, dan is dat zo", zegt Lefevere.

"Terwijl de sponsors vorig jaar 57 keer meer exposure kregen dan ze verwacht hadden. Maar dat is een contract en we hebben het vervuld."

Lefevere toont wel begrip voor de sponsors. "Verkoop vandaag maar eens een raam, vloer, matras of auto. Ik heb begrip voor alles. Voor het eerst in mijn leven ben ik heel nederig."