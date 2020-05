Patrick Lefevere: "Als we dit jaar niet meer koersen, heb ik geen ploeg meer"

Gisteren werd de nieuwe kalender bekendgemaakt. Wat vindt Patrick Lefevere (ploegbaas van Deceuninck-Quick Step) van de vele overlappingen?



"Ik sta bekend als de meest kritische persoon in de wielerwereld. Maar over de kalender zal ik nu eens niet klagen", zegt Lefevere in Extra Time Koers.

"In de huidige omstandigheden moeten we nederig zijn en bidden dat we dit jaar nog kunnen koersen."

Wat als er dit jaar toch geen wielerwedstrijden meer kunnen plaatsvinden? "Dan zal 50 procent van de ploegen verdwijnen uit het peloton. Als we dit jaar niet meer koersen, heb ik volgend jaar geen ploeg (Deceuninck-Quick Step) meer."



"Ineos (de ploeg van Froome) zit op een berg geld en de Fransen krijgen een deel van hun loon door de staat terugbetaald. Zij zullen minder moeilijkheden hebben. Maar mijn ploeg zal in de problemen komen."

"Ik ben niet dom. Ik ben van opleiding boekhouder en zit al 40 jaar in de stiel. Als er niet meer gekoerst wordt, gaan veel wielerteams dood."