Op naar (even) 18 clubs in 1A? "Er is geen andere uitweg"

"Er zijn mensen die mordicus blijven vasthouden aan het concept van 16 teams in 1A mét play-offs, zoals Gent-voorzitter Ivan De Witte, maar nu zou er toch soepelheid van denken moeten zijn: we doen het nu op die manier voor 1 seizoen."

"Eigenlijk zou er geen discussie mogen zijn", vindt Peter Vandenbempt "Er is immers nauwelijks een uitweg op dit moment."

"Dat betekent dus 34 of 32 speeldagen en geen 40, zoals je met een seizoen met play-offs hebt. Dat is niet alleen makkelijker met het oog op het EK, maar dan hou je ook rekening met een eventuele opflakkering van het virus, waarbij de competitie misschien weer stilvalt."

"Ik vind dat er uitzonderlijk 2 clubs moeten promoveren", steekt Gert Verheyen van wal. "Dan heb je een competitie met 18 clubs, of 17 als Moeskroen geen licentie krijgt."

Pro League-voorzitter Peter Croonen liet al weten dat de promotiematch tussen Beerschot en OH Leuven wellicht niet afgewerkt zal worden. Maar wie promoveert dan? Allebei? Of geen van beide? En zakt Waasland-Beveren?

Discussie over het format van 1A volgend seizoen

"Belofteploegen in 1B? Die kunnen daar niet mee"

Maar wat doe je dan met 1B, dat niet alleen 2 clubs verliest aan 1A maar eerder ook al het failliete Lokeren zag verdwijnen? "1B raakt ook stilaan vol, want Deinze, Lierse-Kempenzonen, Seraing en RWDM kregen allemaal al een licentie. Volk genoeg!"

"Op termijn zal er wel een oplossing voor 1B gevonden moeten worden. De clubs in 1B zijn niet toevallig op 1 na allemaal in buitenlandse handen en ze leggen allemaal bloedrode cijfers voor. 1B is onleefbaar en onwerkbaar."

Verheyen: "Er wordt al jaren geroepen: we moeten dit oplossen. Af en toe staat er eens een sporteconoom in de kranten die zegt dat dit onhoudbaar is. Maar al die profclubs, op Lokeren na nu, bestaan nog allemaal."

Het idee om 1B aan te vullen met belofteteams vindt Verheyen niet realistisch. "1B is te zwaar voor hen. Als je alleen met jongens van 18 speelt, dan kun je daar niet mee. Dan onderschat je die competitie."

"Het zou wel kunnen als je die belofteploegen aanvult met ervaren spelers die enkel voor dat B-team mogen spelen. Ik ben wel voorstander om de beloften in een andere competitie te laten meedoen", zegt Verheyen, ex-bondscoach van de U19. "Maar hun niveau is eerder dan van de 1e amateurklasse, de oude 3e klasse dus, en niet van 1B."