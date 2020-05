Marc Van Ranst: "Maatregel betekent dat de competitie eigenlijk gedaan is"

Sporters blijven met veel onduidelijkheid achter na het nieuws dat beroeps- of amateursport al zeker geannuleerd is tot en met 31 juli. "Het is de bedoeling om nieuwe dingen geleidelijk toe te laten", zegt viroloog Marc Van Ranst.

Van Ranst: "Focussen op volgend seizoen"

Premier Sophie Wilmès maakte na afloop van de Veiligheidsraad bekend dat beroeps- of amateursport zeker opgeschort blijft tot en met 31 juli. Waarom is die maatregel genomen? "De sector vroeg om duidelijkheid en eigenlijk om duidelijkheid over het afsluiten van de competities", zegt viroloog Marc Van Ranst. "Misschien hadden we nog een paar dagen extra de tijd moeten nemen, dan was dat met UEFA ook wat duidelijker geweest." "De competitie is eigenlijk gedaan", zegt Van Ranst. "Zo kan eenieder zich focussen op het volgende seizoen. Daar zal in de volgende Veiligheidsraden meer over gepraat worden." Wat na 31 juli? "Die beslissing zal waarschijnlijk binnenkort vallen. Het is de bedoeling om het toelaten van nieuwe dingen geleidelijk te laten gaan." "Ik geef toe dat het voor sport vroeger had gekund om daar wat meer duiding en zekerheid over te geven. Maar het is nu zo."

"We kijken ook wat er beweegt in andere landen"

Hebben er ook andere plannen op tafel gelegen dan wat er nu beslist is? "Er is heel veel gediscussieerd over veel verschillende scenario's", zegt Van Ranst. "We hebben ook gekeken naar wat er beweegt in het buitenland. Het is pas ook vandaag dat in Duitsland wat meer zekerheid is over de competitie." Wat vindt Van Ranst ervan dat de Duitse competitie half mei hervat mag worden? "Het zal interessant zijn om te kijken onder welke modaliteiten dat zal gebeuren. Zullen de spelers 2 keer per week getest worden? Moeten die in afzondering blijven?" "Ook in België is een heropstart besproken geweest, maar dat leek nog moeilijk." "Dit is een proces. Het nadenken over de maatregelen gaat ook de volgende maanden gepaard gaan met het anders beleven van die epidemie en het samenleven met dat virus. Onze ideeën zullen daarover ook nog veranderen. We zullen bepaalde dingen gewoon worden." En wat met trainingen? "Daar wachten we nog op de input van de verschillende ministers die bevoegd zijn voor sport om tot een eenduidig advies te komen voor alle delen in het land."

"Er wordt zeker ook nagedacht over zaalsporten"