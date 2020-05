LIVE LIVE LIVE: Extra Time, Extra Time Koers én Alberto Contador

17u: Extra Time Koers

Een dag na de onthulling van de wielerkalender is er stof genoeg om over de koers te praten. Moderator Ruben Van Gucht ontvangt om 17u gasten Tomas Van Den Spiegel, Patrick Lefevere en Serge Pauwels in een virtuele versie van uw favoriete wielertalkshow.

Op uw televisie is de uitzending te zien op Canvas. U kunt ook terecht voor een livestream op onze website of in onze app.