Extra Time over geldkwesties in Pro League: "Verschil tussen compensatie en solidariteit"

Exact een maand geleden hield Anderlecht een pleidooi voor solidariteit tussen de Belgische teams op financieel vlak. Een voorstel dat alvast niet in dank werd afgenomen door Club Brugge.

Maar wat is de visie van het Extra Time-panel, zeker met de evolutie van de coronacrisis en de afwikkeling van het voetbalseizoen in het achterhoofd?

Filip Joos: "Je ziet het idee in alle landen terugkeren. Daar is op zich weinig mis mee. Ik kan me voorstellen dat de clubs die nu bovenaan staan, zeggen dat ze niet al dat geld willen verliezen. Maar het lijkt me niet abnormaal dat je in deze speciale tijden misschien iets meer kunt doen dan nu al is vastgelegd."

"Dat het voorstel net van Anderlecht kwam - de club die in de onderhandelingen over de tv-rechten het been stijf hield om de kleintjes weinig te gunnen - gaf er een vreemd smaakje aan. Maar iedereen die praat, heeft ergens wel een punt."

"Het wordt een zeer moeilijk verhaal en dat zie je ook in Nederland. Daar leek dat solidariteitsfonds in kannen en kruiken, tot de competitie werd stopgezet. Het is ook boven de Moerdijk geen sinecure om die pot gevuld te krijgen en dat zal ook bij ons zo zijn."