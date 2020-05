Duitse overheid zet licht op groen: "Bundesliga zal hervatten op 15 mei"

De roep om de voetbalcompetitie in de hoogste twee afdelingen opnieuw op te starten klonk al enkele weken in Duitsland.

Vandaag heeft de overheid het licht daarvoor op groen gezet. Dat wil zeggen dat de eerste en tweede klasse vanaf de tweede helft van mei de stilgelegde competitie kunnen voortzetten, weliswaar zonder publiek in de stadions.

Het weekend van 15 tot 17 mei was de eerste datum die in aanmerking kwam om opnieuw te voetballen. En de Duitse profliga bevestigde aan nieuwsagentschap DPA dat de Bundesliga ook effectief in dat weekend zal hervatten.

De Duitse profliga (DFL) en Duitse voetbalbond (DFB) hebben de clubs alvast een uitgebreide handleiding bezorgd over de manier waarop de wedstrijden veilig georganiseerd kunnen worden. Er zal ook uitgebreid getest blijven worden.

Clubs zullen ook strikte quarantainemaatregelen in acht moeten nemen voor de start van de competitie, waarin nog 9 speeldagen op het menu staan (zowel in de 1e als in de 2e klasse).

Door de hervatting van de hoogste 2 divisies in Duitsland recupereren de

Duitse clubs bovendien 300 miljoen euro aan tv-rechten.