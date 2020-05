Dit ging vooraf aan het Brugse mirakel tegen Dortmund in 1987 en zo liep campagne af

Espanyol, met onder meer ex-Barcelona-coach Ernesto Valverde in de ploeg, is de tegenstander van Club Brugge in de halve finales. De heenmatch is in Brugge en dankzij de onvermijdelijke Ceulemans wordt het 2-0.

In de return in Barcelona mist Club aanvoerder Ceulemans en dat laat zich voelen. Na rood voor Beyens dwingt Espanyol, dat eerder Inter en AC Milan had uitgeschakeld, verlengingen af en de slotminuut is fataal voor Club. Doelman Vande Walle lost een schot en in de rebound valt de 3-0 Zo valt het doek over de Europese campagne.