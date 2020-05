Contador in Facebook Live: "Evenepoel kan dit jaar de Giro al winnen"

Alberto Contador spaart de superlatieven niet als hij het over Remco Evenepoel heeft. "Zo'n talent heb ik in mijn hele leven nog niet gezien. Hij doet echt ongelooflijke dingen. Hij wint de Clasica, het EK tijdrijden, de Algarve... We hebben niet genoeg tijd om al zijn zeges op te sommen."

"Evenepoel is een renner die we zelfs in het verleden niet gezien hebben. Natuurlijk is Eddy (Merckx) de grootste, maar dat was een ander tijdperk. Nu specialiseren de renners zich meer."

Contador raakte onder de indruk van Evenepoel op zijn eerste trainingskamp, anderhalf jaar geleden. "Ik heb een koffie met hem gedronken en een praatje geslagen en hij vertelde mij de waarden die hij trapte in de 20-minutentest. "Als dat waar is, ga jij meespelen in de grote rondes" concludeerde Contador toen al."