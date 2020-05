Bornauw over Bundesliga: "Ik sta achter de beslissing, ik heb geen angst"

Het hoge woord is er eindelijk uit: de Bundesliga krijgt vanaf midden mei een tweede hoofdstuk. Sebastiaan Bornauw (21) heeft net geen vreugdesprongetje gemaakt. "Ik ben blij dat ik nu in Duitsland voetbal en dat ik wel weer kan spelen", zegt de verdediger van FC Keulen.

"Dit is heel goed nieuws", glimlachte Sebastiaan Bornauw gisterenavond bij Sporza. "Ik denk dat we allemaal supergelukkig zijn dat we weer kunnen doen wat we het liefste doen. Dit is heel goed nieuws." Bornauw is in zijn nopjes dat de plannen om de Bundesliga te hervatten gisteren de goedkeuring hebben gekregen van bondskanselier Angela Merkel. "Men spreekt voorlopig over zaterdag 16 mei en dat is toch al binnenkort", zegt de verdediger. "We gaan uit van die datum, maar het kan ook nog verlaat worden. Vroeger kan volgens mij niet. 16 mei is ook al redelijk snel, want we hebben nog geen duels gehad op training." "Als we nu een weekje duelleren en enkele matchvormen spelen, dan komt de eerste wedstrijd al. Dat wordt wennen. Misschien verlaten ze daarom die datum nog een beetje, om ons zo wat meer tijd te geven."

Bornauw hunkert naar duels met zijn tegenstrevers.

"Ik heb geen schrik: we worden regelmatig getest"

Hoe fit is de Belgische jeugdinternational na de wekenlange onderbreking? "Op fysiek vlak sta ik scherp genoeg, maar we missen die duels." "Het kan zijn dat je er bij je eerste duel veel te hard of te zacht in vliegt. Ik zal er wellicht te hard in gaan, omdat de zin zo groot is. Mocht de competitie morgen hervatten, dan komt het niet goed. Maar nog een week of anderhalve week, dat is haalbaar." Bornauw smeekt om fysieke duels op training en in matchen. Is er dan geen mentale drempel die hij moet overwinnen om weer aan het lichaam van een aanvaller te hangen? "Er wordt veel gelopen op training, maar als verdediger wil je ook het duel aangaan en wil je de bal ontfutselen. Bij mij is er alvast geen angst. Ik denk bij niemand in onze ploeg." "We worden hier regelmatig getest. Als iedereen negatief is, dan denk ik niet dat er een probleem is en dan mag je voluit in duel gaan. Ik ben er ook gerust in dat de tests heel goed zijn. Ik sta zeker achter de beslissing om het voetbal te laten herbeginnen."

Bornauw trok afgelopen zomer van Anderlecht naar Keulen.

"Zelfdiscipline is het recept"

Uiteraard wordt de herstart van de Bundesliga gekoppeld aan "strenge voorwaarden", dixit Angela Merkel. Wat moeten we daar onder verstaan? Sebastiaan Bornauw: "Ik denk dat het belangrijk is dat wij een zeer grote zelfdiscipline hebben. We moeten ons echt aan een gedragscode houden. Zonder spelers kun je niet voetballen." "We moeten ons thuis gedragen en zo weinig mogelijk het huis verlaten, ook niet om naar de winkel te gaan. Dat is het recept om het te laten werken. Dan denk ik dat alles heel vlot zal verlopen." "Je moet de bubbel beperken tot je gezin, de spelers en je club. Daar wordt iedereen twee keer per week getest."

We moeten ons thuis gedragen en zo weinig mogelijk het huis verlaten, ook niet om naar de winkel te gaan. Dat is het recept om het te laten werken. Dan denk ik dat alles heel vlot zal verlopen. Sebastiaan Bornauw (FC Keulen)

Berichtjes uit België: "Ze vinden het onrealistisch"