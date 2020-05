"Vanaf 1 augustus kan competitiesport weer, maar zonder publiek"

We vernemen in de Wetstraat dat het plan op tafel ligt om competities weer toe te laten vanaf zaterdag 1 augustus, maar dan zonder publiek.

Peter Vandenbempt: "Beginnen we met de bekerfinale?"

Welke matchen in het weekend 1 augustus gespeeld zullen worden, kunnen we u nog niet zeggen. "In het voetbal moeten de competities afgesloten zijn voor 3 augustus", legt onze commentator Peter Vandenbempt. "Misschien wordt het dus de bekerfinale tussen Antwerp of Club Brugge of de promotiematch tussen Beerschot en Oud-Heverlee Leuven."

"Of misschien komt er nog iemand op het idee om de 30e speeldag af te werken. Daarom had de Veiligheidsraad misschien beter beslist om voetbalcompetities te verbieden tot 3 augustus."

