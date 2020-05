Xavier Reckinger blijft tot 2024 concurrent voor Red Panthers met Duitsland

Het contract van Xavier Reckinger zou na de zomer van dit jaar aflopen, maar hij doet er nog eens vier jaar bij. Hij gaat zo niet alleen door tot de Spelen in Tokio 2021 maar doet er als alles goed gaat ook die van Parijs in 2024 bij.

De 36-jarige voormalige Belgische hockeyinternational is sinds oktober 2017 aan de slag bij het Duitse vrouwenteam. Op het EK vorig jaar pakten ze zilver, na een nederlaag in de finale tegen Nederland. In de Pro League eindigden ze op de derde plaats.

"We kijken ernaar uit om met Xavier voort te werken", liet de Duitse hockeybon weten. "We voelden allemaal aan dat het project nog niet afgelopen was", vulde een tevreden Reckinger aan.