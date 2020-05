Topzwemmer Sun Yang tekent beroep aan tegen schorsing van 8 jaar

Volgens Swimming World werd het beroep op 29 april ingediend door de advocaten van Sun Yang. Een Zwitserse federale rechtbank is zijn laatste strohalm om alsnog zijn schorsing te ontlopen. Het beroep is niet opschortend, Yang blijft dus geschorst.

Eind februari legde het TAS de 28-jarige Yang een 8-jarige schorsing op. Yang moest zich verantwoorden omdat hij bij een out-of-competitioncontrole zijn dopingstalen, afgenomen door de Chinese antidopinginstantie, vernield had met een hamer.

De Internationale Zwemfederatie (FINA) achtte de zwemmer in januari van dit jaar hiervoor schuldig, maar sprak hem toch vrij op procedurefouten van de Chinese antidopinginstantie. Hiertegen stelde het Wereldantidopingagentschap WADA een beroep in bij het TAS.

Volgens Sun Yang was die dopingcontrole in september 2018 niet volgens de regels verlopen. Het WADA vorderde een schorsing van 2 tot 8 jaar voor de feiten, uiteindelijk kreeg hij dus de zwaarste sanctie opgelegd. Hij was immers niet aan zijn proefstuk toe, de zwemmer werd in 2014 al eens geschorst voor het gebruik van doping.

De schorsing betekent meer dan waarschijnlijk het einde van de carrière van de Chinees, die een van de belangrijkste zwemmers van zijn generatie was. Op de Olympische Spelen van 2012 en 2016 veroverde 3 drie gouden medailles en tussen 2011 en 2019 was hij goed voor 11 wereldtitels.