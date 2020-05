Tennisinstanties verzamelen 5,5 miljoen euro voor spelers met financiële problemen

Eind april kondigden de tennisinstanties al aan dat ze een solidariteitsfonds zouden aanleggen. Dat fonds moest dienen voor spelers die het financieel moeilijk hebben nu er geen toernooien door de coronacrisis.

Het fonds, beheerd door zowel de ATP als de WTA, telt nu al 5,5 miljoen euro. In totaal zullen ongeveer 800 tennissers daarmee ondersteund worden.

Om in aanmerking te komen voor het fonds, wordt rekening gehouden met de ranking en het eerder verworven prijzengeld. Mogelijk komt er nog meer geld in het fonds terecht, want er worden nog bijdragen verwacht door veilingen en virtuele tenniswedstrijden.



Ook spelers kunnen een bijdrage doen. Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, voorzitter van de spelersraad van de ATP, riep tennissers eerder al op om dat te doen.