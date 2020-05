Sporza Retro: kijk straks naar de triomf op de Stelvio van Thomas De Gendt

"Wielrennen is vallen en weer opstaan", zei Axel Merckx na de rit en dat was een mooie samenvatting. In een zware en lange rit naar Prato zit Merckx in de goeie vlucht, maar hij belandt in het decor in een gevaarlijke afdaling.

Na een lange achtervolging keert onze landgenoot terug in de kopgroep en in de slotkilometer slaat hij zijn slag. Vader Eddy zit naast Michel Wuyts in de commentaarcabine en dat levert heerlijke momenten op.