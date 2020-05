Samir Nasri: "Sampaoli zei me dat ik zoveel mocht uitgaan en drinken als ik wou"

Samir Nasri speelde 3 jaar geleden bij Sevilla, een periode waar de Fransman opmerkelijke herinneringen aan overhoudt.



"Ik had toen een goede vriendschapsband met coach Jorge Sampaoli. Eigenlijk was hij voor mij meer een vriend dan een coach", vertelt Nasri in een interview op sociale media.

"Sampaoli had me zo graag dat hij zei: "Kom naar onze ploeg, je mag drinken, naar nachtclubs gaan en doen wat je wil. Het enige wat ik vraag is dat je in het weekend presteert op het veld.""

"Sterker nog, er was eens een weekend waarin ik niet in staat was om te spelen. Ik wou naar mijn familie en hij bood zichzelf aan om op mijn huis en mijn hond te passen."

Nochtans was Nasri op een valse noot begonnen bij Sevilla. De Fransman had in de zomer ervoor positief getest na een infuusbehandeling in Los Angeles.

"Ik had een vitamine-infuus gekregen. Het was legaal en ik had er een voorschrift voor. Maar in het ziekenhuis hadden ze me een hogere dosis gegeven dan ik verwacht had."

"Ik was er kapot van, omdat ik dacht dat ik voor 2 jaar zou worden geschorst. Ik wou daarna niet meer spelen. Ik vertelde Sampaoli dat hij me uit de selectie moest houden, maar hij wou altijd dat ik speelde. Ik was kwaad op alles. Ik toonde het niet op het veld, maar het voetbal was voorbij voor mij."

Nasri kreeg uiteindelijk een schorsing van 1 augustus 2018 tot 1 januari 2019. Na een passage bij West Ham stapte Nasri vorige zomer over naar Anderlecht.