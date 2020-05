REACTIES: "Met z'n allen gedisciplineerd blijven" versus "Volkomen absurd"

Er is - eindelijk - een nieuwe wielerkalender. Het programma oogt propvol en schotelt heel wat uitdagingen voor. Wat zijn de reacties in het peloton?

Wat zeggen Evenepoel en Alaphilippe?

(Deceuninck-Quick Step): "We moeten nieuwe doelen uitkiezen en kijken hoe we die zullen realiseren. Maar na de voorbije maanden is het fijn om iets op papier te zien. We moeten het beste maken van het resterende seizoen. Opnieuw koersen en een rugnummer opspelden zullen een geweldig gevoel zijn. Daar kijk ik naar uit." Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step): "Deze kalender is officieel en dat is een opluchting in deze moeilijke periode. Dit werkt motiverend. Met onze ploeg zal ik deze week mijn programma bekijken. Ik kijk er naar uit."

Flanders Classics: "Geen zekerheid, datums zijn nog altijd voorlopig."

Organisator Flanders Classics: "De UCI heeft duidelijkheid gegeven en dat is goed. Deze kalender geeft ons opnieuw een doel om naar toe te werken." "Het doet deugd om weer aan de slag te kunnen gaan, maar we zijn ons bewust van de huidige situatie. Deze datums zijn geen zekerheid, maar nog steeds voorlopig." "We zullen de situatie blijven opvolgen en de uiteindelijke beslissing zal afhankelijk zijn van de maatregelen die op dat moment in ons land zullen gelden."

CEO Flanders Classics: "We hebben nieuwe doelen, maar we moeten eerlijk zijn: we moeten met z'n allen gedisciplineerd blijven om dit te realiseren"

Journalist Thijs Zonneveld: "Volkomen absurd"

Amstel Gold Race: "Geen probleem dat we op zaterdag vallen"