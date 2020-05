"Premier League-spelers moeten recht hebben om te weigeren terug te keren"

Het profvoetbal in Engeland ligt stil sinds half maart door het coronavirus. Al 186.000 Britten zijn besmet geraakt met corona, meer dan 28.000 stierven.

De 20 Premier League-clubs kwamen vorige week bijeen om te bekijken hoe de trainingen hervat konden worden, maar een groen licht voor de competitiehervatting hangt af van de overheid.

Sordell, een jeugdinternational van Watford die in 2019 op zijn 28e stopte met voetballen om persoonlijke en mentale redenen, haalde aan dat sommige spelers toch voorbehoud kunnen hebben.

"Sommige voetballers leven alleen en voelen daarom niet veel verantwoordelijkheid, anderen in dat geval vrezen dat ze het virus toch kunnen overzetten op iemand anders als ze besmet raken."

"Maar oké, ze zullen staan te popelen om weer te spelen en moeten zich over bepaalde dingen geen zorgen maken."

"Maar er zijn andere spelers die bij hun ouders wonen of die voor hun ouders boodschappen doen. Er zijn spelers van wie de partners zwanger zijn, die jonge kindjes hebben of van wie partner en kids misschien gezondheidsissues hebben. Misschien hebben sommige spelers zelf wel nog onderliggende gezondheidsissues."

"Ik denk dat de Premier League dat allemaal in rekening moet brengen, want je wil geen situatie waarin je mensen forceert om terug te keren of waarin zij weigeren om zaken te doen."

Sordell speelde voor Bolton en Burnley in de Premier League en was ook in de Engelse 2e, 3e en 4e klasse actief.