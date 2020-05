Pfaff heeft suggestie voor Sporza Retro "maar die originele matchen zijn letterlijk verknipt"

"Vroeger wist je niet eens of een match wel op tv zou komen", haalt commentator Filip Joos herinneringen op. "Daar werd tot op het laatste moment over onderhandeld en je wist het pas als je plots die Europese tune hoorde. "Dat klinkt nu wel heel erg oud. Maar het is mooi om sommige van die matchen terug te zien. Want je heb er een heel ander beeld van in je hoofd soms."

Jean-Marie Pfaff wil graag een match uit 1983 zien: Bayern München tegen PAOK Saloniki. "Eerste stopte ik zelf een penalty en daarna moest ik er een trappen. Dat is een van de spannendste matchen die ik gespeeld heb." Maar Joos moet Pfaff teleurstellen. "Die match hebben we niet meer volledig."

Hoe kan dat? Wordt het VRT-archief dan niet goed bijgehouden? "Jawel, we hebben een van de beste archivarissen van Europa: Alain Van Driessche. Maar vroeger was er geen historisch besef. Er werd met die banden geknoeid. Als er een samenvatting nodig was dan werd het origineel letterlijk verknipt."

"Ik wou bijvoorbeeld ook heel graag de match Barcelona-Standard of Anderlecht tegen Nottingham Forest, maar dat hebben we niet meer. Van die match van Standard hebben we alleen nog de laatste 5 minuten. Dat is jammer want dat was echt spannend. In mijn herinnering werd Standard daar enorm benadeeld door de scheidsrechter, maar we kunnen het niet controleren."