Patrick Lefevere: "Koersen in Canada en China hoefden voor mij niet op kalender"

Lefevere: "Er zit niet evenveel lijn in"

"Wij staan niet te springen om naar Canada en China te vliegen. En de vraag is ook wanneer we weer zullen kunnen vliegen."

Over enkele koersen heeft Lefevere zijn bedenkingen. "Voor mij persoonlijk moesten die Canadese koersen (Quebec en Montréal) en de Ronde van Guangxi in China er absoluut niet bij."

"Er zit ook niet altijd evenveel lijn in de hertekende kalender. Het was logischer geweest dat de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Tirreno op elkaar zouden volgen. Maar nu worden die Italiaanse koersen onderbroken door de Ronde van Polen."

Wat vindt Patrick Lefevere over de nieuwe kalender? "We zijn in de eerste plaats tevreden dat we mogen koersen", zegt de ploegbaas van Deceuninck-Quick Step.

"Vanaf we kunnen, organiseren we ministages"

Vreest Lefevere niet dat het moeilijk zal zijn om alles te bolwerken in dat druk najaar? "We hebben 28 renners en heel veel personeel bij Deceuninck-Quick Step."

"De laatste week heb ik iedereen persoonlijk gesproken aan de telefoon. Ik denk dat ze het niet erg zullen vinden dat ze enkele dagen de mouwen zullen moeten opstropen in het drukke najaar."

De renners zelf hebben alvast een perspectief. "In de meeste landen kunnen ze nu trainen op de weg. We zijn begin mei, dus ze hebben tijd zat om zich voor te bereiden op het najaar. Zodra we mogen, zullen we ook proberen ministages te organiseren met maximaal 10 man."

Maar hoe zeker is deze kalender? “Het hangt in de eerste plaats af van de autoriteiten. We zullen tegen dan misschien nog niet helemaal coronavrij zijn. Maar als de gewone leefwereld voldoet aan de normen van de virologen en andere experten, moeten we kunnen koersen", besluit Lefevere.