Luc Nilis zoekt weer werk: "Als Vincent Kompany belt, neem ik zeker op"

In de Nederlandse eredivisie zit het seizoen er door de coronacrisis op. Voor Luc Nilis komt er zo ook een eind aan zijn contract bij VVV Venlo. De afgelopen twee jaar was de ex-Rode Duivel assistent- en spitsentrainer bij de club uit Nederlands Limburg maar nu kijkt Nilis uit naar een nieuwe uitdaging. Anderlecht bijvoorbeeld?

VVV-Venlo: fijn maar klein

Luc Nilis heeft in België nog geen rol van betekenis gespeeld als trainer van een profclub, maar in Nederland houdt hij zich al bijna 6 jaar bezig met het opleiden en vervolmaken van spitsen. Bij de club van zijn hart, PSV Eindhoven, zat hij ruim 3 jaar in de staf van coach Phillip Cocu, de voorbije 2 seizoenen zette Nilis bij het ‘kleinere VVV-Venlo’ een stap vooruit door behalve de aanvallers te trainen ook de hoofdcoach te assisteren. “Het was absoluut een fijne periode bij VVV. Gezellige club. Als je zelf altijd aan de top gespeeld hebt, is het niet altijd makkelijk om je aan te passen aan een ploeg die niet elke week moet winnen. Maar ik heb daar enorm veel opgestoken. Maar nu is het verhaal voor mij klaar in Venlo. Ik wil vooruit."

SMS van Steven Bergwijn

Nilis (52) wil zich zeker niet wegsteken als een club hem om een rol van assistent zou vragen. En met zijn fabelachtige traptechniek weet hij natuurlijk als geen ander hoe je als spits een bal tegen de netten moet jagen. “Ik heb bij PSV daarvoor toch veel erkenning gekregen. Jonge aanvallers als Memphis Depay, Jurgen Locadia en vooral Steven Bergwijn moesten de weg naar de goal nog leren. Bij zo’n talenten kun je dieper graven, kijken wat er echt in zit. Ik denk dat ik daar mijn steentje heb toe bijgedragen." "Toen Bergwijn in de wintermercato van PSV naar Tottenham verhuisde, stuurde hij mij een berichtje om mij te bedanken. Dat is heel fijn natuurlijk.”

Hallo, Vincent?

Bij PSV stond Nilis 6 jaar aan het kanon, bij Anderlecht zorgde hij 8 seizoenen lang samen met onder meer Marc Degryse, Luis Oliveira of Johnny Bosman voor het ene wondermooie doelpunt na het andere. Dat die andere club van zijn hart zover is teruggezakt doet hem dan ook pijn. “Ja, natuurlijk wil je niet zien dat je ex-ploeg geen Europees voetbal haalt of zelfs play-offs mag spelen. Met de historie van deze club is dat bijna niet te geloven." "Maar er lopen nu zoveel aanvallende talenten rond, jongens met potentie zoals Colassin, Doku, Dimata, Amuzu. Als die hun traptechniek perfectioneren en op de details voor het doel letten, zal Anderlecht snel opnieuw de top halen. Dus als Vincent Kompany belt, zal ikzeker opnemen (lacht)."

Bossie gelukkig

Eind van de week is het precies 30 jaar geleden dat Anderlecht zijn laatste Europese finale speelde. In de Beker voor Bekerwinnaars verloor paars-wit de finale in Göteborg met 2-0 van Sampdoria. Nilis heeft aan die match geen prettige herinneringen. “Verdorie, help je me dáár nu weer aan herinneren (gniffelt)? Aad De Mos zette mij in die finale op de bank. Daardoor mocht ik ook niet mee naar het WK in Italië. Dat had ik graag anders gezien, maar de rest van mijn periode bij Anderlecht is natuurlijk om nooit te vergeten.” “Titels en bekers natuurlijk maar ook de band met de geweldige fans vergeet je niet zomaar. En het doet natuurlijk deugd dat Bossie (ex-Anderlechtcoach Johan Boskamp) blijkbaar in deze voetballoze periode gelukkig wordt als hij naar mijn doelpunten kan kijken.”

