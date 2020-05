Lotte Kopecky kijkt uit naar 1e Parijs-Roubaix: "Die koers moet me liggen"

Kopecky: "Een opkikker in deze periode"

Nog nooit vond er een Parijs-Roubaix voor vrouwen plaats. Het was dan ook een mooie ontdekking voor de rensters om de Hel op de hertekende kalender te zien staan.

"Ook ik ben verrast", zegt Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies). "Ik had gedacht dat het nog even zou duren vooraleer de 1e vrouweneditie van Parijs-Roubaix zou worden georganiseerd. Maar dat dat al dit najaar zal zijn, is een opkikker in deze periode."

Kopecky verwacht dat ze op 25 oktober een rol kan spelen op de Franse kasseien. "De Ronde van Vlaanderen ligt me door de korte explosieve hellingen. En Parijs-Roubaix zou me ook heel goed moeten liggen."

"Ik rijd graag over de kasseien en ik heb er de lichaamsbouw voor. Als het dan nog eens zou regenen, is het helemaal goed. Maar ik denk dat Parijs-Roubaix al lastig genoeg is zonder regen."

Wie beschouwt Kopecky als haar grote concurrenten in de eerste Hel? "Chantal Blaak lijkt me ook een type dat dat echt goed kan, net als Ellen van Dijk en Lucinda Brand."