Kritiek op project vrouwenvoetbal bij Voetbal Vlaanderen: "Maar alle clubs zullen profiteren"

Eerst even schetsen: in de 1e graad (1e en 2e middelbaar) kunnen meisjes de richting voetbal volgen in de 5 topsportscholen, verspreid over Vlaanderen. Maar vanaf de 2e graad kan dat vanaf volgend schooljaar enkel in de topsportschool in Leuven.

Dit project, de Women’s Football Academy, werd 6 jaar geleden opgestart door de KBVB en sinds 2017 verder uitgebouwd vanuit Voetbal Vlaanderen. “Door dit te centraliseren in Leuven bundelen we de middelen. Zo kunnen we aan een 60-tal meisjes een heel professionele omkadering aanbieden, met ook een programma van 20 uur voetbal in de week."

"Dat komt overeen met wat jongens op eliteniveau krijgen”, zegt Bob Browaeys, technisch directeur topsport bij Voetbal Vlaanderen. “Voor ons is dat trouwens het allerbelangrijkste: dat meisjes evenveel kansen krijgen als jongens, en op deze manier kan dat."

“Voor deze manier van werken keken we onder meer naar Nederland. Daar is de visie dat talenten tot ongeveer 15 jaar zich het best ontwikkelen als ze samenspelen met jongens, daarna pas worden ze in vrouwenteams verder opgeleid. En ook de topsportwerking in het volleybal bij ons was een inspiratie: de centralisering in de volleyschool in Vilvoorde, die toch al tot goeie resultaten bij de Yellow Tigers leidde."