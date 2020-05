Kim Huybrechts haalt hoofdtabel PDC Home Tour niet

Kim Huybrechts (PDC-36) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de hoofdtabel van de PDC Home Tour. Onze dartende landgenoot won vanuit zijn kot in Nijlen 2 van de 3 groepsduels en moest zijn meerdere erkennen in de ongeslagen Engelsman Stephen Bunting (PDC-17). Enkel de groepswinnaar stootte door.