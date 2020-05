Kiezen tussen Giro, Vuelta en Roubaix en 3 andere dilemma's door hertekende kalender

In 3 maanden tijd wordt in het najaar bijna een heel wielerseizoen afgewerkt. Het was een moeilijke oefening voor de kalendermaker, die door de halsstarrigheid van de Giro- en Vuelta-organisatoren veel renners en teams voor huzarenstukjes en verscheurende dilemma's zet.

1. Tour, Tirreno of Canadese koersen (in aanloop naar WK)?

11 en 13 september zijn de eerste datums met een driedubbele overlapping van WorldTour-koersen, met de Tour de France, Tirreno-Adriatico en de Canadese koersen (Québec en Montréal). Logistiek wordt dat een eerste uitdaging, want dat zou betekenen dat een ploeg dan bussen, ploegauto's, mecaniciens en (natuurlijk ook) renners moet uitsturen naar 3 verschillende fronten. Kappen de ploegen zichzelf in 3 stukken? Of worden de Canadese wedstrijden het kind van de rekening? Al is het nog helemaal niet zeker of er half september al naar Canada gevlogen kan worden. Ook de renners staan hier voor een dilemma. Het gros van de toppers zal de Tour moeten/willen rijden. Maar wat met de renners die zich focussen op de regenboogtrui? Wat is hun ideaal pad richting het lastige WK in Zwitserland? De laatste jaren waren de Canadese koersen vaak de ideale voorbereiding. Nu kan Tirreno-Adriatico die rol vervullen. En er zullen ook heel wat WK-favorieten aan het werk zijn in de Tour...

Augustus 01/08 Strade Bianche 05/08-09/08 Ronde van Polen 08/08 Milaan-Sanremo 12/08-16/08 Dauphiné 16/08 Ride Londen 25/08 Bretagne Classic 29/08-20/09 Tour de France

September 07-14/09 Tirreno-Adriatico 11/09 GP Québec 13/09 GP Montréal 20-27/09 WK wielrennen in Aigle/Martigny (Zwi) 29/09-03/10 BinckBank Tour 30/09 Waalse Pijl

2. Giro of klassiekers?

Vooral oktober stelt de renners en ploegen voor een hele serie dilemma's en uitdagingen. Meer dan helft van de dagen is bezet door 1 of meer WorldTour-wedstrijden. De Giro of de klassiekers? Dat is de eerste knoop die de renners moeten doorhakken. Wie meedoet aan de grote ronde op Italiaanse wegen, mist Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Schitteren in de Ardennen of rijden voor een klassement in de Giro? Beuken in de kasseimomenten of op rittenjacht gaan in de Giro? Kiezen doet verliezen.

Oktober 03/10-25/10 Giro 04/10 Luik-Bastenaken-Luik 10/10 Amstel Gold Race 11/10 Gent-Wevelgem 14/10 Dwars Door Vlaanderen 15/10-20/10 Ronde van Guangxi 18/10 Ronde van Vlaanderen 21/10 Driedaagse Brugge-De Panne 25/10 Parijs-Roubaix 31/10 Ronde van Lombardije 20/10-08/11 Vuelta

3. Naar China reizen of niet?

Opvallend is dat in die propvolle oktobermaand de Ronde van Guangxi nog een plekje gekregen heeft. Maar wie zal die verplaatsing willen maken naar China, in een maand met 2 grote rondes en tal van klassiekers? Op 18 oktober is er bijvoorbeeld een overlapping van de Giro, de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Guangxi. Op 20 oktober valt de Ronde van Guangxi zelfs samen met 2 grote rondes: de Giro en de Vuelta. Ploegen die beslissen om de Ronde van Guangxi te rijden, zullen zich in 4 delen moeten splitsen. Want op 20 oktober zal er niet alleen een deel van de ploeg in de Giro, de Vuelta of in China zitten. Er zal ook een delegatie moeten blijven in Vlaanderen voor de Ronde (18/10) en/of Brugge-De Panne (21/10). De Ronde van Guangxi lijkt dus het slachtoffer te worden. Vorig jaar gingen daar nog 15 WorldTour-ploegen van start. Nu zullen waarschijnlijk enkel de teams met een Chinese sponsor of andere belangen de reis overwegen.

Dylan Groenewegen twee jaar geleden op het podium van de Chinese WorldTour-koers in Guangxi.

4. Giro, Vuelta of Parijs-Roubaix?

25 oktober zal bij de meeste ploegen met rood omcirkeld staan, want dan vinden er 3 topkoersen op een en dezelfde dag plaats. De Giro, de Vuelta en Parijs-Roubaix. Met andere woorden, wie Parijs-Roubaix rijdt, kan niet meedoen aan de Giro of de Vuelta. En dat geldt eigenlijk ook voor de renners die willen starten in de Ronde van Vlaanderen (18 oktober), die plaatsvindt tijdens de Giro en 2 dagen voor de Vuelta-start. Dit probleem/dilemma had eenvoudig kunnen worden opgelost door de grote rondes in te perken tot 2 weken. Een aanvaardbare oplossing in uitzonderlijke tijden als deze. Maar de organisatoren van de Giro en de Vuelta weigerden een week in te leveren. Ook de tv-kijker staat daardoor voor verscheurende keuzes. Kijk je op 25 oktober live naar de Vuelta-aankomst op de Tourmalet, naar Parijs-Roubaix of de slottijdrit in de Giro? Op diezelfde dag staat trouwens ook de veldrit in Zonhoven op het menu.