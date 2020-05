Hoe krijg je sfeer in een leeg stadion? Dit zijn de mogelijke opties

Als er straks weer gevoetbald mag worden, zal dat wellicht overal in lege stadions zijn. En dat zou wel eens de realiteit voor de komende maanden kunnen zijn, zolang er geen vaccin beschikbaar is. De verschillende clubs en competities staan nu voor de uitdaging om toch sfeer te brengen in die zielloze lege stadions. Wat is er allemaal mogelijk?

Hoe voetbal de komende maanden er zou kunnen uitzien, daar kregen we vlak voor de lockdown al een voorsmaakje van. Lege stadions, kreten van spelers die van tribune tot tribune galmen, nul sfeer. "Dit is verschrikkelijk voor het product voetbal. Die geluiden doen aan een amateurwedstrijden denken. Profspelers worden plots amateurs." Dat was de conclusie van het panel van Extra Time toen. Je zou kunnen denken dat samen met het verdwijnen van de sfeer ook het niveau een duik neemt. Maar de cijfers spreken dat enigszins tegen. In de recente geschiedenis werden in de 5 grote competities in Europa én in de Champions en Europa League 16 matchen achter gesloten deuren gespeeld. Gemiddeld vielen in die duels exact evenveel goals als in de "gewone" matchen, namelijk 2,6. Opmerkelijk is wel dat het aantal passes per wedstrijd beduidend hoger ligt dan normaal. Dat zou kunnen zijn, omdat afwijkingen groter zijn als je maar 16 matchen hebt, maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat spelers meer spelen "zoals op training", aangezien de omstandigheden gelijkaardig zijn. Hoe dan ook, het voetbal staat voor een enorme uitdaging om zijn product de komende maanden aantrekkelijk genoeg te houden voor zijn ongetwijfeld vele tv-kijkers. Wat is er allemaal mogelijk?

met fans zonder fans (16 duels) goals 2,8 2,8 schoten 25,6 25,1 overtredingen 25,4 25,3 duels 222 201 passes 897 979

1. BEELD

a. Andere camerastandpunten

De eerste doorn in het oog van de voetbalminnende televisiekijker is natuurlijk de lege stadions zelf. De plaatsen waar normaal sfeer gemaakt worden, blijven nu onbezet. Een van de "makkelijkste" mogelijkheden om dit te omzeilen is om de camera's in de stadions anders te plaatsen, zodat de lege tribunes niet in beeld komen. Het is een goed alternatief om drastischere besluiten - zoals opzettelijk uitwijken naar kleinere stadions - te vermijden.

b. (kartonnen) figuren of poppen in de tribune

De meest evidente oplossing voor een leeg stadion is natuurlijk om het alsnog te vullen. Is het niet met mensen, dan met poppen (in welke vorm dan ook). Bij Borussia Mönchengladbach kiezen ze bij de opstart voor kartonnen figuren. De fans krijgen de mogelijkheid om een foto door te sturen en zo toch "een zitje te kopen". Gladbach print jouw foto dan af en kleeft die op de figuren. Al duizenden fans gingen in op deze optie. Patrick Herrmann, de aanvoerder van Gladbach, is alvast een fan. "Aanvankelijk was ik ook sceptisch, maar de figuren komen goed uit. Het is erg dicht bij de werkelijkheid."

Het stadion van Mönchengladbach zit al aardig vol... met kartonnen fans.

c. CGI

Tot 5 jaar geleden waren bovenstaande opties ongetwijfeld de enige mogelijkheden, maar we leven in 2020 en de stadions zijn nu hypermodern en de technologie staat zo ver dat er ook vernieuwende mogelijkheden op tafel liggen. In de Premier League overwegen ze daarom om de tribunes niet te vullen met poppen of kartonnen figuren, maar wel met "special effects", de zogenoemde CGI. Door beelden op de tribunes te projecteren - bijvoorbeeld van fans thuis of van oude matchen - kun je de illusie opwekken van een gevuld stadions. In de NBA staan ze wat dat betreft al een stuk verder, met soms verbluffende beelden in 3D die op het parket geprojecteerd worden. Al is zoiets natuurlijk een stuk makkelijk als je een vlak oppervlak hebt dat als projectiescherm kan dienen.

3D-beelden worden op het parket geprojecteerd in de NBA

2. GELUID

a. geluid toevoegen in het stadion zelf

Een ander probleem van de lege stadions is het gebrek aan sfeergeluiden, de ambiance. In sommige stadions, zoals de Ghelamco Arena in Gent, is het al mogelijk om het geluid van de tribunes te versterken met behulp van luidsprekers. Diezelfde techniek kan dus ook gebruikt worden om eender welk geluid door de boxen te knallen. Oude opnames van spreekkoren of aanmoedigingen van de mensen die thuis tv te zitten kijken,... In theorie is het allemaal mogelijk.

b. geluid toevoegen aan de tv-beelden

De tweede optie om het geluid, of het gebrek eraan, te manipuleren is om in de regiekamer "international sound" toe te voegen. De tv-kijker zal daar in principe niet veel van merken, dus dat lijkt een gedroomde oplossing, maar het nadeel hierbij is wel dat de spelers zelf de gebruikelijke aanmoedigingen missen. Thuis merk je het misschien niet, maar voor de spelers blijft het toch wat navrant om in deze omstandigheden te moeten voetballen.

c. een opportuniteit: wat zeggen spelers en trainers?

"Never waste a good crisis" is een uitspraak die je in deze coronacrisistijd wel eens hoort vallen. Ook voor het voetbal zouden deze uitzonderlijke omstandigheden voor een opportuniteit kunnen zorgen. De media is al lange tijd vragende partij om de geluiden van spelers, scheidsrechters en trainers tijdens de match op een of andere manier in de huiskamer te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de cameraatjes in de volgauto's tijdens het wielrennen. Tot nu toe hielden de clubs hiervoor vaak de boot af, uit vrees dat dit voor een lawine aan controversiële fases zou zorgen. Sommige (stinkende) potjes hou je liever bedekt. Maar met deze vernieuwing zou het voetbal 2 vliegen in 1 klap slaan: het is een elegante oplossing voor het "geluidsprobleem" en het product voetbal wordt er aantrekkelijker door. In Spanje zou dit plan in ieder geval op tafel liggen voor bij een mogelijke herstart.