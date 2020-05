Herrijzenis of fraude? Jeugdspeler van Schalke 04 blijkt na 4 jaar toch niet dood

Hannick Kamba. Die naam zal zelfs bij de grootste voetbalkenners amper een belletje doen rinkelen. Maar zijn verhaal is wel erg opmerkelijk. De voormalige jeugdspeler van Schalke 04 kwam in 2016 om het leven in een auto-ongeluk in Congo. Toch raar dat hij dan nu weer gewoon in Duitsland woont en werkt.