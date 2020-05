Greg Van Avermaet: "Je moet schrappen, maar dit is de best mogelijke kalender"

"Het valt mee", was de eerste reactie van Greg Van Avermaet (CCC) bij Studio Brussel. "Normaal koersen we 7 maanden, nu 3. Dan is het moeilijk om één kalender te krijgen."

"Maar ze hebben hun best gedaan en dit is de best mogelijke kalender. Er zijn een paar overlappingen, maar veel wedstrijden zijn mooi gelegd en vallen te combineren."

"De eendagskoersen vallen me meteen op. Van de Strade gaan we naar Sanremo, dan volgt de voorbereiding op de Tour. Luik, de Ronde en Roubaix wil ik allemaal rijden en dat is wel mogelijk."

"Ik hoef geen rekening te houden met de Giro of de Vuelta. Die koersen kan ik schrappen en dat maakt de kalender iets gemakkelijker."

"En de Ronde van Vlaanderen overslaan is geen optie, want de échte Ronde heb ik nog niet gewonnen", grapt de winnaar van de virtuele Ronde. "Welke datum er ook is, daar sta ik aan de start."