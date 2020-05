Francky Dury: "Ik verwacht niet dat we dit seizoen nog zullen voetballen"

"Je moet op een dag toch eens beginnen"

"Ik ben coach, zij zijn voetballers. Ze moeten de kans krijgen om hun job uit te oefenen, is het nu voor het slot van deze competitie of voor de voorbereiding op volgend seizoen."

"Waarom we weer trainen? Goeie vraag, maar dit zijn voetballers en ze oefenen geen andere job uit. Dat kunnen we hier perfect doen volgens de maatregelen."

"Ik vrees dat er ook in september geen publiek zal zijn"

"Ik vrees dat we in september ook zonder publiek zullen spelen. Je kan er alleen maar naar gissen, maar gezondheid primeert op voetbal en business. We hebben allemaal een grote verantwoordelijkheid om te zorgen dat het ooit weer normaal is."

"Ik verwacht niet dat we dit seizoen nog zullen voetballen. Deze trainingen doen we niet omdat we klaar zouden zijn als er nog gevoetbald zou worden, wel omdat we de jongens willen laten trainen."

"Of het mogelijk is, daar kan ik niet op antwoorden. Maar gezondheid en duidelijkheid staan voorop."

"Een ploeg die sowieso Play-off II speelt, zal niet graag heropstarten. Maar ik kan me inbeelden dat ploegen in de running voor een Europees ticket misschien nog wel willen spelen."

"Of voetballen nog verantwoord is? Dat is een andere zaak", vervolgt de trainer van Essevee.

Bekijk een verslag van de "training" bij Zulte Waregem:

Vossen: "Competitie hervatten zou vreemd zijn"

"Dit is geen volwaardige groepstraining, maar het is toch leuker dan thuis in je eentje rondjes te lopen", vertelde spits Jelle Vossen.

"We bewaren afstand en ook op die manier kun je de oefeningen doen. Maar het is vooral fijn om elkaar terug te zien en we zijn blij dat we weer bezig kunnen zijn."

"We zitten al weken thuis. 6 weken in je eentje lopen, dat geraak je ook beu. Het is veel fijner om op deze manier bezig te zijn."

Maar waar richten de spelers zich dan op? "Dat is een vraagteken. Het zou vreemd zijn als we de competitie nu nog zouden afwerken."

"We liggen al 6 weken stil. Je hebt een paar weken nodig voor de heropstart. Dan lijkt het me moeilijk om dit seizoen nog af te werken."

"Het is niet echt realistisch. Het kan zomaar gebeuren, maar het zou heel vreemd zijn."

"Ik vrees dat we ook nog een tijdje zullen moeten wachten op een vol stadion. Als je zoveel mensen dicht bij elkaar brengt met al die emoties, dan zijn dat broeihaarden voor zo'n virus. Maar ik ben slechts een leek."

"Het is een heel ander leven dan we gewoon zijn. Een voetballer wil presteren in het weekend. Het zijn vreemde tijden, maar er zijn belangrijkere dingen in de wereld dan voetbal. Gezondheid staat op nummer 1."