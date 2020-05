Dries Mertens werd getest op corona: "Zei tegen verpleger: ik ben fan van jou!"

Een virtuele wave om de zorgsector te steunen: de Belgische voetbalbond KBVB en fanclub 1895 lanceerden vanochtend het project. Fans kunnen ook vrijblijvend een donatie doen voor het Rode Kruis.

Dries Mertens onderstreepte bij Studio Brussel nog eens zijn respect voor de helden van de zorgsector.

"Ik heb vandaag zo'n tampontest moeten doen", vertelde de voetballer van Napoli.

"Een verpleger stond aan mijn deur en vond het leuk om me te zien, want zijn dochter was een grote fan van mij."

"Ik zei: ik ben een fan van jou, want ik heb respect voor wat jij doet."

"Wat is het moeilijkste dat je al hebt meegemaakt?", vroeg ik hem.

"Hij antwoordde: thuiskomen en mijn kinderen niet kunnen omarmen omdat ik in een ziekenhuis werk."

"Ik vond dat zo'n erg verhaal. Laat ons daarom helpen met bijvoorbeeld het inzamelen van mondmaskers. Dit moet zo snel mogelijk achter de rug zijn."