Braziliaanse voetballers roepen op: "Gezondheid is de prioriteit, niet voetbal"

In de discussie over het al dan niet heropstarten van voetbalcompetities wordt er nauwelijks gesproken over wat de voetballers daar nu zelf van vinden. Enkele Braziliaanse spelers besloten daarom om samen een boodschap op te nemen. "De Braziliaanse bevolking houdt van voetbal en hoopt dat het snel terug is."

De video werd ingesproken door 15 topspelers van grote clubs als Flamengo, Corinthians en Santos. "Wij houden ook van het spelletje en we missen het. Natuurlijk willen we werken, maar we moeten vooral aan de gezondheid van het land denken."

De Braziliaanse competitie ligt stil sinds half maart. Er zijn in het land al meer dan 7.000 mensen gestorven aan het coronavirus. In sommige delen van het land hebben voetbalclubs wel al de toestemming van de lokale overheid om weer te trainen, maar de clubs doen dat nog niet.

Naast hun oproep over het coronavirus vroegen de spelers ook om meer dialoog. Er liggen wetten op tafel die volgens de spelers de clubs meer macht zouden geven over de speler. De oproep werd gelanceerd door de FENAPAF, een nationale atletenfederatie. Dat is opmerkelijk want de Braziliaanse spelervakbond werd in 2016 ontbonden.