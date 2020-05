Vlaamse Atletiekliga verlengt opschorting atletiekwedstrijden tot en met 30 juni

De atleten zullen nog een tijdje moeten trainen zonder wedstrijden in het verschiet. De Vlaamse Atletiekliga maakte vandaag immers bekend dat het de wedstrijden opschort met een maand, tot en met 30 juni.

"De Vlaamse Atletiekliga deelt de bezorgdheid van de overheid om deze crisis onder controle te houden en zal dus alle richtlijnen van de overheid strikt opvolgen", schrijft VAL.

"Wij verwachten een trage afbouw van de huidige maatregelen en kunnen niet voorspellen wanneer onze clubs weer wedstrijden mogen organiseren."

Of er in de zomer wel weer atletiekwedstrijden georganiseerd worden, is dus lang niet zeker.

Geen enkele grote atletiekwedstrijd sneuvelt door de nieuwe maatregel van de VAL. Eerder al werd het BK atletiek verplaatst van 27-28 juni naar 15-16 augustus. Op 1 en 4 juli staan in Luik en Heusden wel twee van de belangrijkste Belgische atletiekmeetings op het menu. Of ze kunnen doorgaan, zal later pas blijken.

De VAL onderstreept ook nog eens wat er vanaf vandaag wel en niet mogelijk is op vlak van trainingen. "Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee extra personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria's is nog altijd verboden."