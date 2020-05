Vandenbempt: "Ben zeker dat Louwagie hetzelfde zou reageren als Gheysens"

In deze aflevering hoort u:

Anderhalve week geleden haalde Antwerp-voorzitter Paul Gheysens uit naar Club Brugge, AA Gent en Charleroi. "De ploegen die de buit binnen hebben, willen stoppen met voetballen. Ze zijn bang dat ze hun buit verliezen als we voortspelen. De rest moet het dan maar bekijken."

Gent-voorzitter Ivan De Witte mocht reageren op die uitspraak. "Persoonlijk sta ik positief tegenover Paul Gheysens, want hij heeft voor Gent bijzonder veel betekend in de bouw van het stadion. Maar dat hij soms radicale meningen heeft, weten we al langer sinds die bouw."

"Ik ben dus niet verbaasd over wat hij vorige week zei, want zo zit Gheysens in elkaar. Ik ben het wel niet met hem eens en net als hij heeft ook AA Gent recht op een mening. Die is, geloof me, eerder gebouwd op gezondheidsargumenten."