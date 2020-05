Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen mocht er vandaag opnieuw getennist, gegolfd en gevist worden. En dat heeft u ook gedaan. Wij gingen een kijkje nemen in een tennisclub in Destelbergen, een golfclub in Waregem en aan de visvijvers op Domein de Blauwmolen in Nieuwrode.