Tien besmettingen met coronavirus bij Bundesligaclubs op 1.724 tests

In Duitsland zijn ze met het oog op een herstart van de Bundesliga al even bezig met de voetballers en de stafleden te testen. In totaal werden 1.724 tests afgenomen bij de 36 clubs uit de eerste en de tweede Bundesliga.

Tien van die testen waren positief. De identiteit van de besmette personen wordt niet vrijgegeven. Drie van die tien besmettingen komen van FC Keulen, de club van onze landgenoten Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete.

Bij een eerste proef testten twee spelers en een kinesist van de club donderdag positief, in de tweede testronde werden er geen nieuwe besmettingen vastgesteld. De bevoegde gezondheidsexperts beslisten om slechts de drie besmette personen in quarantaine te plaatsen, sinds maandag wordt er opnieuw getraind in Keulen.

Bij het Wolfsburg van doelman Koen Casteels en SC Paderborn zijn er geen besmettingen vastgesteld, zo maakten beide clubs bekend. Daarna kwam de richtlijn vanuit de Bundesliga om de testresultaten niet meer bekend te maken. Nu kwam de Duitse Voetballiga met het nieuws naar buiten.