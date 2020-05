Thibaut Courtois ontpopt zich tot gamekoning: "Maar vraag me niet te zingen of te dansen"

Elke voetballer heeft de weken in quarantaine op zijn eigen manier proberen door te komen. Thibaut Courtois onderhield niet alleen zijn conditie in zijn huis in Madrid, hij wierp zich ook vol overgave op verschillende esports, vaak voor een goed doel. "Toen ik Romelu kon verslaan, was ik wel heel blij", vertelde hij in zijn uitgebreid interview met Sporza.

Spanje had de voorbije weken zowat het strengste quarantaineregime van Europa. Sinds deze week mogen de Spanjaarden weer even hun huis verlaten om te gaan sporten. Ook Thibaut Courtois dus. "Ik heb al foto’s gezien dat er op bepaalde plaatsen echt een toestroom van mensen is. Dat is toch ook niet de bedoeling. Er zijn maar 2 momenten dat het mogelijk is om buiten te komen, van 6u tot 10u of van 20u tot 23u. Misschien dat ik eens een duurloopje zal doen 's avonds laat, maar eigenlijk kan ik thuis alles doen om in conditie te blijven. Ik heb een loopband en een fiets en ik heb ook een tuin waarin ik kan sporten." "Ik ben eigenlijk al bijna 2 maanden gewoon thuis. Ik ben enkel naar het huis van mijn kinderen geweest. Ik heb nog altijd een vriendschappelijke relatie met hun mama. Die bezoekjes zijn dan altijd met een uitgebreide checklist, met desinfecteren, handschoenen en mondmaskers. Het is hier echt heftig geweest in Spanje." Courtois probeert ook tijdens deze lockdownperiode het contact met zijn fans niet te verliezen. “Ik heb in deze rustperiode ook werk gemaakt om nog sneller en beter met mijn fans te communiceren. Dat kan al via mijn social media, maar we hebben nu ook een platform gelanceerd (www.thibautcourtois.com) waar volgers en fans meer van mijn persoonlijke verhalen kunnen lezen.”

Courtois onderhoudt zijn conditie in zijn tuin

"Ik heb stevig wat euro's uitgegeven om goede doelen te steunen"

Thibaut Courtois behoort samen met zijn ploegmaats tot het gefortuneerde deel van de (Spaanse) bevolking. "We hebben als ploeg vrij veel gedoneerd. Ramos werkt samen met Unicef, Isco heeft beademingstoestellen laten maken en ik heb zelf ook stevig wat euro's uitgegeven om goede doelen te steunen. Dat is maar normaal, als je zoals ik genoeg financiële zekerheid hebt." Daarnaast was en is Courtois tijdens de lockdownperiode ook heel actief als gamer. Hij deed al mee aan heel wat wedstrijden, die ook behoorlijk wat geld in het laatje brachten voor het goeie doel. "Ik speelde altijd al Playstation, maar toevallig speelde ik met een Spaanse streamer in het begin van de lockdown online Fortnite en dat is toen vrij groot geworden. Daarna ben ik ook zelf beginnen te streamen." Courtois noemde zichzelf al eens "de beste gamer van Real". "Maar in FIFA ben ik niet de beste. Carvajal, Asensio, Vinicius en veel van de jonge gasten kunnen dat beter." "In NBA ben ik wel vrij sterk. Romelu Lukaku was bij de nationale ploeg altijd aan het zeggen: "Ik ben goed, ik ben goed." Maar uiteindelijk heb ik hem onlangs wel kunnen verslaan, daar was ik wel blij om." Voor de rest ontpopte Courtois zich tot een sterke autoracer, die de professionele F1-rijders het vuur aan de schenen kan leggen in de digitale wereld. "Samen met Arnaud De Greef en Seppe Brulmans (ook 2 voetballers, red) ben ik daar een paar jaar geleden mee begonnen. Eerst met een gewone controller, daarna kocht ik een stuur en nu heb ik ook al aan ligstoel. Ik overweeg zelfs een echte racesimulator, al is dat misschien niet de moeite, want als het seizoen weer begint, zal ik weer een stuk minder tijd hebben. Ik zal niet zeggen dat ik het elke dag doe, maar het scheelt niet veel. 4 à 5 keer per week toch zo'n 2 uur."

Courtois vs. Lukaku in NBA 2K20

"Op mijn 11e was ik een grote Nys-fan en dacht ik eraan te gaan crossen"

Het lijkt alsof Courtois in alles wat hij probeert succesvol is, dat hij een soort alleskunner is. "Dat is zeker niet zo. Zingen, dansen of knutselen en tekenen. Dat soort artistieke dingen zijn niet aan mij besteed." Maar met eender welke sport kun je de interesse van Courtois opwekken. "Vroeger keek ik hele dagen naar Eurosport. Echt alles. Formule 1, MotoGP, tennis, koers en veldrijden en zelfs sporten als skiën, langlaufen of bobslee. Alles passeerde de revue." Bijna had het niet veel gescheeld of Courtois was helemaal geen doelman geworden. "Op mijn 11e was ik een grote fan van Sven Nys. Ik had toen zelfs een cyclocrosscircuitje gemaakt in onze tuin. Toen ik even geen zin meer had om te voetballen, dacht ik eraan om te gaan volleyballen of cyclocrossen. Uiteindelijk heb ik toch maar doorgedaan met keepen. En nu sta ik hier. Ik heb er geen spijt van."

Op mijn 11e had ik even geen zin meer om te voetballen en dacht ik eraan om te gaan volleyballen of cyclocrossen. Thibaut Courtois