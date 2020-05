Thibaut Courtois: "Kans is groot dat ik na mijn carrière in Spanje blijf wonen"

Eerder deze week kon je hier lezen hoe Thibaut Courtois met de lockdown in Spanje is omgegaan en of hij verwacht nog veel te kunnen spelen dit jaar, vandaag blikken we terug op zijn eerste jaren bij Real en hoe hij zijn (verre) toekomst ziet.

Het eerste seizoen van Thibaut Courtois bij Real Madrid verliep niet helemaal over rozen, maar in zijn tweede seizoen verstomde geleidelijk aan de kritiek op de doelman van de Rode Duivels. "Je hebt altijd een aanpassing nodig. Madrid is de grootste club ter wereld. Daar hoort veel druk bij. Natuurlijk kwamen zij van drie CL-zeges op een rij. Als het dan het eerste jaar niet zo lukt, dan kijken ze vaak naar de nieuwkomers." "Ik heb me daar altijd rustig onder gehouden. Ik ken mijn kwaliteiten en ik voelde op training dat het eruit ging komen. Het keerpunt was dit seizoen op Galatasaray, waar ik in het begin drie heel goede reddingen deed en de ploeg in de match hield. Uiteindelijk wonnen we nog." Vóór het seizoen werd afgebroken, stond Courtois met 12 op 24 clean sheets aan de leiding voor de Trofeo Zamora, de trofee voor de minst gepasseerde doelman in Spanje, die hij in zijn Atletico-tijd al 2 keer won. "Ik zat in een heel goede vorm. Of dat je beste is, is altijd moeilijk te zeggen. Als je in zo’n moment zit, voel je altijd dat je nog beter kunt. Ik was ook beslissend in de clasico, dus ik voelde me echt heel goed. "

De match op Galatasaray was het keerpunt in mijn carrière bij Real Madrid. Thibaut Courtois

"Ik heb mij van de kritiek nooit iets aangetrokken"

Zo wist Courtois ook de kritische Spaanse pers voor zich te winnen. "Ik heb het allemaal niet zo gevolgd. Ik weet wanneer ik een bal beter had kunnen pakken. Ik weet ook wanneer een goal misschien mijn fout was of wanneer ik iets anders had kunnen doen." "Als je dan vanuit sommige hoeken onterechte kritiek hoort, dan is dat niet plezant. Maar ik kan dat kaderen. Ik heb altijd in mijzelf geloofd. Ik heb me daar nooit iets van aangetrokken." "Ik luister alleen naar positieve en negatieve kritiek van mijn trainer en ploegmaats, van een keeperstrainer of van mensen die weten wat het is om in de goal te staan. Als je dat als buitenstaander nooit hebt gedaan, is het moeilijk om een andere keeper te bekritiseren. In dat geval gaat het het ene oor in en het andere oor uit." "Als je dat niet van je kunt afzetten, dan krijg je het moeilijk bij een ploeg als Real. Ik heb dat wel kunnen doen. Ik denk dat ik daarna iedereen het tegendeel heb bewezen. En dat is natuurlijk het mooiste." In de moeilijke momenten werd Courtois niet alleen gesteund door zijn ouders, maar ook door zijn ex-keeperstrainers Guy Martens (Genk) en Gianluca Spinelli (Chelsea). "Spinelli is gewoon een goeie vriend geworden. Hij is nu keeperstrainer bij PSG, ik heb hem nog gezien toen we dit seizoen in Parijs met 3-0 verloren." "Hij is iemand die ik elke dag zou kunnen bellen als ik raad nodig heb. Hij ziet goed wanneer ik 100% getriggerd ben en wanneer maar 95%. Dan zegt hij "Thibaut, denk hieraan". Meestal denk ik dan: "Dju, dat is waar."" Psychologische hulp heeft Courtois niet gezocht om hem door de moeilijkere periode te helpen. "Ik ben ervan overtuigd dat als het moeilijk is je altijd op een psycholoog kunt rekenen, maar in mijn geval was dat niet nodig. Mocht ik het wel nodig gehad hebben dan had ik niet getwijfeld."

Courtois had het in zijn eerste jaar niet altijd even makkelijk bij Real.

"Ik voel me 100% Belg, maar ik ben gevallen voor de warme Spanjaarden"

Thibaut Courtois is intussen al aan zijn 11e profseizoen bezig. Veel collega's zouden dan al stilaan de herfst van hun carrière naderen. Maar Courtois is nog altijd maar 28. "Als ik de geboortedata van die nieuwe jongens bij Real Madrid zie, zoals een Vinicius, dan denk ik: oei, dat is al 10 jaar verschil, ik ben oud aan het worden. Maar ik voel me nog steeds een van de jongeren." "Ik ben pas in het midden van mijn carrière. De beste jaren van een keeper zijn er tussen je 28e en 33e. Als je het zo bekijkt, is dit nog maar het begin. Ik denk niet dat ik al op mijn allerbeste niveau ben, ik kan me nog blijven ontwikkelen." Courtois zou zijn carrière graag bij Real afsluiten. Hij heeft zich in de loop van de jaren dan ook ontwikkeld tot een halve Spanjaard. "Toen ik naar Atletico trok, had mijn papa mij een pakket met 10 taallessen gegeven en er was ook een taalcoach van de club. Maar daar ben ik maar 1 keer geweest. Ik pikte alles heel snel op bij mijn ploegmaats, die me uitnodigden om met hen te gaan eten, omdat ik toch alleen was. In het begin zei ik niets aan tafel, maar door te luisteren heb ik veel opgepikt." "Nu spreek ik elke dag meer Spaans dan Nederlands. België zal altijd mijn land zijn en ik voel me 100% Belg, maar de kans is groot dat ik na mijn carrière in Spanje blijf wonen. Ik ben gevallen voor de warmte van de mensen hier, vanaf mijn ontvangst bij Atletico al. Bij Real is mijn liefde voor de stad en het land alleen maar groter geworden."