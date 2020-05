Seraing laat weten dat BAS "gunstig advies" geeft voor 1B-licentie

Of Seraing volgend seizoen toetreedt tot 1B valt nog af te wachten. Deinze, kampioen in Eerste Amateur, neemt in de Proximus League de plek in van het failliete Sporting Lokeren.

Zes andere profclubs (Standard, KV Oostende, Moeskroen, Lommel, Roeselare en Virton) hopen hun licentie via het BAS alsnog te krijgen. Als een van die clubs daar niet in slaagt, profiteert Seraing (3e in Eerste Amateur) daar in principe als eerste van.

Daarna komen RWDM en Lierse Kempenzonen in aanmerking. Ook Patro Eisden, dat nog voor het BAS moet verschijnen, kan zich nog tussen Seraing en RWDM in de wachtrij plaatsen. "We zijn in elk geval klaar voor 1B. Daar hebben we de voorbije weken alles voor gedaan. We zullen wel zien wat er gebeurt", zegt Franchi.